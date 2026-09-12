MX2, Guillem Farres fa subito sul serio a Shanghai, sua la Qualifying Race

È iniziato nel migliore dei modi per Guillem Farres il Gran Premio della Cina 2026, diciottesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MX2, che può consegnargli il titolo iridato. Sul circuito di Shangai, lo spagnolo ha infatti conquistato la Qualifying Race con una prestazione solida, non perdendo mai la prima posizione. Partenza forte del portacolori della Triumph che guadagna ancora punti in vista di una domenica che sarà decisiva.

Farres ha preso subito la testa della corsa ed ha impresso alla gara un ritmo che non ha permesso ai suoi avversari di raggiungerlo. Sacha Coenen, dopo una partenza non perfetta, ha infatti perso tempo sorpassando Everts e Langenfelder, arrivando comunque dietro allo spagnolo e mettendogli pressione nel finale. Il belga si è dovuto però accontentare della seconda posizione (+00.583).

Terza piazza per un brillante Camden McLellan (+01.104) che, soprattutto nella parte finale, è riuscito a rimontare, sfruttando anche un errore di Everts, prendendosi il podio. Quarto Simon Langenfelder (KTM,+0.5.167), quinto Liam Everts (Husqvarna, +07.092). Unico italiano al via Ferruccio Zanchi (Ducati), ultimo all’arrivo.