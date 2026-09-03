MX2: Farres al GP di Turchia per cercare di chiudere la pratica, tre azzurri al via

Siamo arrivati agli scampoli finali del Mondiale 2026 di motocross, classe MX2. Questo fine settimana infatti si svolgerà il terzultimo appuntamento stagionale, ovvero il GP di Turchia, in scena presso il più che complesso tracciato di Afyonkarahisar. Inutile dire che sarà un evento fondamentale in chiave classifica, anche se la situazione sembra comunque definita.

Riavvolgiamo il nastro. In questo momento al comando della classifica generale c’è lo spagnolo Guillem Farres (Triumph), avanti con 749 a debita distanza dal belga Sacha Coenen (KTM), secondo con 724 tallonato da Camden McLellan (Triumph), terzo a quota 712 precedendo Simon Laengenfelder (KTM), quarto con 674.

La tensione sarà palpabile. Da una parte infatti l’iberico potrà contare un vantaggio di sicurezza ma, proprio per questo motivo, non si potrà assolutamente permettere di abbassare l’attenzione, onde evitare il ritorno del diretto avversario, reduce da un periodo oltremodo tormentato.

Saranno invece tre i centauri azzurri che partiranno alla volta della terra anatolica. Sono sedici gli iscritti, e tra i centauri al via saranno della partita ovviamente Valerio Lata (Honda), Tommaso Lodi (Kawasaki) e Andrea Rossi (KTM).