MX2, Camden McLellan vince la Qualifying Race di Darwin, Farres a un passo dal titolo

Camden McLellan si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e ultimo appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Darwin il pilota sudafricano ha preceduto il lettone Janis Martins Reisulis (Triumph) per 1.2 secondi, mentre è terzo il belga Liam Everts (Husqvarna) a 2.1.

Quarta posizione per lo spagnolo Guillem Farres (Triumph) a 30.4, quinta per l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 32.2 mentre è sesto il belga Sacha Coenen (KTM) a 40.1. Settimo l’australiano Byron Brown (KTM) a 47.2, ottavo il lettone Karlis Alberts Reisulis (Yamaha) a 50.9 mentre è nono il francese Maxime Grau (Honda) a 56.4 con Ferruccio Zanchi (Ducati) decimo a 1:23. Chiude all’ultimo posto Brando Polato (Gas Gas) a un giro.

Con questi risultati Guillem Farres vede ormai il titolo con +45 proprio su Camden McLellan. Domani gli saranno sufficienti 5 punti per blindare il successo finale.

A questo punto la MX2 si prepara per l’ultima domenica di gare. Si inizierà alle ore 04.30 italiane con Gara-1, mentre la seconda manche, che farà calare il sipario sull’intera stagione, scatterà alle ore 07.30.