MX2, Camden McLellan vince gara-1 a Shanghai. Farres giù dal podio e Zanchi in top-10

Calato il sipario su gara-1 del GP di Cina di MX2, la minima cilindrata del Mondiale di Motocross. Nella prima manche del 18° appuntamento iridato del 2026 lo spettacolo non è mancato. Il tracciato dell’Oriental Beauty Valley di Shanghai ha messo a dura prova la tenuta fisica dei piloti e, proprio sulla capacità di mantenere un ritmo elevato nelle battute finali, si è fatta la differenza.

Il sudafricano Camden McLellan (Triumph) ha interpretato alla perfezione proprio le fasi conclusive della prova, riuscendo a risalire la china dopo che la caduta di Julius Mikula, al primo giro, lo aveva costretto a rallentare.

Le ultime tornate sono state velocissime per il sudafricano che, in questo modo, si è andato a prendere il successo davanti al campione del mondo 2025, Simon Laegenfelder (KTM), staccato di 1″575. A completare il podio il belga Liam Everts (Husqvarna), terzo a 1″982 e praticamente incollato al tedesco.

Ha invece qualche motivo per rammaricarsi il leader del campionato, lo spagnolo Guillem Farres. Dopo uno start non brillante, l’iberico era riuscito a recuperare terreno, superando prima il compagno di squadra e rivale nella corsa al titolo, McLellan, e poi, a pochi giri dalla conclusione, anche Sacha Coenen (KTM), che in quel momento occupava la seconda posizione.

Un errore commesso negli ultimi scampoli di gara-1 gli è però costato il podio, proprio dopo aver subito il sorpasso del rimontante McLellan. Per Farres è arrivata così una quarta posizione, a 16″578 dal vincitore, davanti a Coenen, quinto a 20″696.

Con questo risultato Farres mantiene la leadership della classifica generale con 834 punti, 45 in più di McLellan e 63 in più di Coenen. Laegenfelder segue invece a 79 lunghezze di distanza.

Per quanto riguarda i piloti italiani, Ferruccio Zanchi, unico rappresentante azzurro presente a Shanghai dopo la conclusione del rapporto tra Honda e Valerio Lata prima della chiusura del Mondiale, ha terminato in decima posizione in sella alla Ducati.

CLASSIFICA GARA-1 GP CINA MX2 2026

1 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 34:10.515 0.000 53.091 25

2 1 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:12.090 1.575 53.050 22

3 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:12.497 1.982 53.040 20

4 99 FARRES, Guillem ESP RFME Triumph Racing MX2 Factory Team Triumph 34:27.093 16.578 52.665 18

5 19 COENEN, Sacha BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:31.211 20.696 52.561 16

6 33 KARSSEMAKERS, Kay NED KNMV Dixon Racing Team Kawasaki Kawasaki 34:37.786 27.271 52.394 15

7 772 REISULIS, Janis Martins LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 34:38.917 28.402 52.366 14

8 265 DENNIS, Byron AUS MA KTM 35:09.261 58.746 51.612 13

9 83 GRAU, Maxime FRA FFM Maddii Racing Team HondaHonda 35:17.550 1:07.035 51.410 12

10 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Beddini Racing Ducati Factory MX2 Team Ducati 35:22.658 1:12.143 51.287 11

11 47 REISULIS, Karlis Alberts LAT LAMSF Monster Energy Yamaha Factory MX2 Yamaha 35:28.857 1:18.342 51.137 10

12 20 MIKULA, Julius CZE ACCR Osicka MX Team KTM 35:48.780 1:38.265 50.663 9

13 82 CARRERAS, Manuel ESP RFME RFME Spain National TeamGASGAS 34:24.650 -1 Lap 49.798 8

14 576 GYLES, Brian GBR ACU KTM 34:15.231 -2 Laps 47.084 7

15 92 MEDINA, Italo ECU FEM JHL FACTORY RACING JHL 35:23.906 1:08.675 45.561 6

16 434 YANG, Jinyu CHN CAMF JK Racing Yamaha Yamaha 35:12.614 -3 Laps 42.942 5