MX2, assolo di Farres in gara-2 al GP di Turchia, titolo sempre più vicino

Si chiude nel segno di Guillem Farres la gara-2 valida per il GP d Turchia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena quest’oggi presso il circuito di Afyonkarahisar. Una prestazione maiuscola per lo spagnolo, il quale ha dimostrato nuovamente di avere un ottimo passo per tutta la durata della gara

Nello specifico il centauro in forza alla Triumph si era posizionato al secondo posto dopo la prima curva, alle spalle di un Sacha Coenen (KTM) che sembrava aver messo a posto le cose dopo quanto successo in gara-1. Poco dopo però l’iberico ha sorpassato il belga che, a sua volta, è rientrato ai box.

In seconda posizione si è invece accomodato Liam Everts (Husqvarna), capace di raccogliere una differenza di 0:06.082 precedendo Simon Laengenfelder (KTM), terzo con un gap di dodici secondi. Da citare anche la quarta piazza di Camden McLellan (Triumph), al traguardo con un ritardo di 0:12.907, quinto invece il neerlandese Kay Karssemakers (Kawasaki) con uno scarto di 0:34.368. Sulle retrovie l’unico azzurro in gara, Tommaso Lodi (Kawasaki), piazzatosi in tredicesima casella con due giri di ritardo.

Quando mancano solo due gare alla fine del Campionato Farres comanda le operazioni con 806 punti, seguito da McLellan a 756 e da Coenen, adesso terzo a 746. La prossima tappa si svolgerà in Cina, a Shanghai, la prossima settimana.