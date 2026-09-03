Musetti-Sweeny oggi, US Open 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo un esordio convincente, Lorenzo Musetti torna in campo oggi allo US Open 2026 con l’obiettivo di continuare il proprio percorso sul cemento di New York. Il tennista toscano, testa di serie numero 13 del torneo, affronta al secondo turno l’australiano Dane Sweeny, numero 123 del ranking mondiale.

La sfida è in programma come secondo incontro sul campo 12, con inizio previsto a partire dalle 17.00 italiane. Per Musetti si tratta di un appuntamento importante, soprattutto per dare continuità alle buone sensazioni mostrate al debutto.

L’azzurro ha infatti superato senza particolari difficoltà il primo ostacolo del torneo, imponendosi in tre set sul britannico Arthur Fery con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Un successo che ha segnato anche il ritorno del toscano in un torneo del Grande Slam dopo il difficile stop seguito all’infortunio rimediato nei quarti di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario che arriva a New York con entusiasmo e ambizione. Sweeny, australiano classe 2000 e attualmente numero 123 del mondo, è entrato nel tabellone principale grazie a una wild card e ha già conquistato il secondo turno. Al debutto ha beneficiato del ritiro del francese Corentin Moutet, arrivato quando l’aussie era avanti di due set.

Il momento dell’australiano è senza dubbio positivo, ma sulla carta il confronto resta favorevole a Musetti, forte di una classifica nettamente migliore e di una maggiore esperienza sui grandi palcoscenici. L’azzurro dovrà comunque evitare cali di concentrazione e confermare il livello espresso nel match d’esordio.

La partita tra Lorenzo Musetti e Dane Sweeny, valida per il secondo turno degli US Open 2026, andrà in scena giovedì 3 settembre. L’azzurro sul campo-17 e sarà il secondo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-SWEENY US OPEN 2026 OGGI

Giovedì 3 settembre (orari italiani)

STADIUM 17 – inizio ore 17:00

Keys [22] vs Bondar

Sweeny vs Musetti [13] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Andreeva [5] vs Lys

Non prima delle 22:00: Jovic [14] vs Jones

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport