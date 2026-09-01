Musetti convince all’esordio agli US Open. Bella vittoria in tre set contro Fery

Il sorteggio non era stato benevolo con Lorenzo Musetti, ma il toscano ha fatto sembrare il suo esordio agli US Open molto più agevole del previsto. Davvero una prestazione convincente quella del nativo di Carrara, che ha sconfitto in tre set il britannico Arthur Fery, numero 33 del mondo, semifinalista a Wimbledon e reduce anche dalla recente finale di Winston-Salem. Musetti si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 7-5 dopo due ore e nove minuti di gioco ed ora affronterà la wild card australiana Dane Sweeny, numero 123 del mondo, che ha usufruito del ritiro del francese Moutet nel corso del terzo set.

Sono stati sette gli ace di Musetti, mentre nessuno per Fery, che ha invece messo a tabellino cinque doppi falli contro i quattro dell’azzurro. Un buon rendimento con la prima per il toscano, che ha vinto il 77% dei punti con questo colpo. Alla fine sono 22 i vincenti per Musetti contro i 17 di Fery, che ha invece commesso davvero molti più errori non forzati (43 contro 28).

Un avvio di partita equilibrato dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Si prosegue fino al settimo game quando il toscano si procura due palle break e basta la prima visto che il britannico commette doppio fallo. Musetti ha il controllo del match, mentre Fery continua a commettere molti errori e nel nono game arrivano due set point per l’azzurro. Sul primo Fery sbaglia malamente di dritto e così Musetti si prende il primo set sul 6-3.

Anche nel secondo set si comincia seguendo i turni di servizio. Musetti continua a non concedere nulla e nel sesto game arriva la palla break per il toscano, che la sfrutta subito con uno splendido rovescio lungolinea vincente. Nel game successivo Musetti vive il primo momento difficile al servizio ed annulla quattro palla break. L’azzurro si salva e poi a chiudere anche il secondo set in suo favore per 6-3.

Avanti due set, Musetti si rilassa probabilmente in avvio e Fery riesce ad ottenere il suo primo break del match. Il toscano, però, reagisce prontamente ed ottiene l’immediato controbreak. Nel quinto game proseguono gli errori del britannico, compreso quello di rovescio sulla palla break concessa al toscano. Musetti manca un match point nel nono gioco ed in quello successivo cede nuovamente il servizio al britannico, che pareggia i conti sul 5-5. Come già accaduto in precedenza, però, Musetti trova subito la reazione e torna avanti di un break con un bel dritto vincente. Questa volta il toscano non concede nulla e chiude sul 7-5, qualificandosi per il prossimo turno.