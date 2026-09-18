Mouratoglou prevede: “Sinner superiore, ma la rivalità con Zverev potrebbe anche cambiare”

Patrick Mouratoglou con un post su Linkedin ha detto la sua sulla vittoria del tedesco Alexander Zverev agli US Open, analizzando i motivi del suo successo, e proponendo una chiave di lettura interessante nella rivalità con l’azzurro Jannik Sinner.

I successi Slam arrivati in età matura per il tedesco: “Nove anni a sbattere contro un muro, due titoli del Grand Slam a ventinove anni: la storia di Zverev non è una questione di talento. È lui stesso ad affermare di non essere tra i giocatori più dotati di talento del circuito. Ha appena conquistato il suo secondo Slam battendo Ben Shelton nella finale degli US Open. Questo torneo ha confermato ciò che abbiamo imparato su di lui nel corso dell’anno“.

Il duro allenamento dà i suoi frutti: “Innanzitutto la sua etica del lavoro, un aspetto che lui stesso riconosce come fondamentale. Due anni fa mi trovavo agli US Open con Holger Rune per una sessione di allenamento di due ore durante il torneo. Zverev era nel campo accanto, già completamente zuppo di sudore. Noi ci siamo allenati per due ore e, quando siamo andati via, lui era ancora lì. Quattro ore in totale. Sempre lì, a ripetere, ripetere, ripetere“.

La tenacia del teutonico: “In secondo luogo, e lo ha detto lui stesso, non ha mai smesso di crederci. Per vent’anni, due gruppi di campioni hanno dominato la scena: Federer, Nadal e Djokovic, seguiti poi da Alcaraz e Sinner. Pensate a quanti giocatori di talento sono arrivati ​​tra i primi dieci sognando uno Slam, ma guardando quei campioni hanno finito per arrendersi“.

Il tedesco ha saputo cogliere l’occasione presentatasi: “Zverev li batteva già nei tornei Masters 1000 a vent’anni. Ha vinto il suo primo Slam a ventinove. Nove anni. Non ho idea di quante volte abbia sbattuto contro un muro nel frattempo. Poi una finale. Poi un secondo titolo. Mi ricorda Stan Wawrinka: stessa generazione, primo Slam a ventinove anni, poi un secondo, poi un terzo. Qualcuno dirà che non ha battuto né Alcaraz né Sinner. È vero. Quando si presenta un’occasione, sono i giocatori che continuano a lavorare e a crederci a coglierla. Molti altri avrebbero potuto vincere quei due titoli. Lui è quello che ce l’ha fatta“.

Vincere aiuta a vincere e Zverev potrebbe aver fatto quello step mentale per giocarsela con Sinner: “Zverev ha anche detto che, al suo rientro, Sinner sarà ancora il miglior giocatore del mondo. Conoscendo il dominio esercitato da Sinner nei suoi confronti, capisco questa affermazione. Dal punto di vista tennistico, ritengo Sinner superiore. Ciò che mi interessa è l’effetto che due titoli del Grand Slam hanno sulla mentalità di un giocatore: la vittoria infonde sicurezza nei momenti decisivi. Il loro prossimo scontro sarà di enorme importanza e, se Zverev dovesse vincere, la rivalità potrebbe cambiare radicalmente“.