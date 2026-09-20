Mountain bike, Valentina Corvi trionfa anche in Coppa del Mondo a Soldier Hollow

Continua la stagione da sogno di Valentina Corvi. Dopo aver festeggiato il meraviglioso titolo mondiale Under 23 in casa in Val di Sole, la valtellinese ha conquistato la quinta vittoria in Coppa del Mondo, sempre nella categoria Under 23. La ventunenne azzurra si è imposta nella penultima tappa stagione, trionfando a Soldier Hollow (USA).

L’azzurra ha fatto la differenza nella seconda parte di gara. Corvi ha fatto valere ancora una volta tutta la sua maggior classe, allungando il proprio vantaggio tornata dopo tornata. Alla fine la ventunenne valtellinese si è imposta con 32 secondi di vantaggio sulla canadese Rafaelle Carrier, che ha provato a tenere la ruota dell’italiana, ma alla fine si è dovuta accontentare del secondo posto.

Sul podio sale anche la padrona di casa Makena Kellerman, che ha concluso al terzo posto con un ritardo di 44 secondi dalla vetta. Quarta posizione per la svizzera Fiona Schibler, il cui ritardo è sopra il minuto (+1.16) davanti alla canadese Ella Macphee (+2.06) e alla norvegese Lisa Kristine Jorde (+2.20). Settima l’altra svizzera Monique Halter (+2.27), che ha preceduto l’olandese Bloeme Kalis (+2.45). Completano, invece, la top-10 la slovena Marusa Tereza Serzeki (+2.45) e la canadese Marin Lowe (+3.04).