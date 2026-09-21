Mountain bike, Valentina Corvi e Martina Berta protagoniste anche negli Stati Uniti

Sono ancora Valentina Corvi e Martina Berta a prendersi la scena nella tappa della Coppa del Mondo di mountain bike a Soldier Hollow. Una domenica davvero eccezionale per i colori azzurri sul tracciato americano, grazie soprattutto a queste due formidabili atlete, reduci da uno strepitoso Mondiale in Val di Sole.

Nella categoria Under 23 non c’è davvero ormai storia, con Valentina Corvi che sta veramente dominando la concorrenza. Quinta vittoria stagionale, che si aggiunge anche a quella meravigliosa nella rassegna iridata casalinga. Alla valtellinese quest’anno è mancato solamente il successo agli Europei, chiusi clamorosamente giù dal podio, che avrebbe davvero sancito la stagione perfetta. Il salto di categoria ormai è cosa pronta per Corvi e sarà interessante vederla il prossimo anno competere con le migliori del mondo.

Chi sembra aver definitivamente svoltato è Martina Berta, che dopo l’argento ai Mondiali, festeggia anche la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Un altro tassello importante nella carriera della piemontese, che in questo 2026 ha davvero fatto un salto di qualità ed ora è sicuramente tra le migliori della specialità. Una vittoria maturata nel finale, quando Berta è riuscita a fare l’azione decisiva, confermando uno stato di forma eccezionale in questa ultima parte di stagione.

Al maschile purtroppo non è arrivato il podio, che è stato solo sfiorato da un ottimo Luca Braidot. Un quarto posto sicuramente importante per il 35enne di Gorizia che ha sicuramente offerto una delle migliori prestazioni della sua stagione. Più indietro gli altri azzurri, con Simone Avondetto e Juri Zanotti che non sono mai riusciti ad entrare in gara.