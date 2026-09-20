Mountain bike, Coppa del Mondo 2026: a Soldier Hollow vince Martin Vidaurre Kossmann. Quarto Luca Braidot

Martin Vidaurre-Kossmann torna al successo nella penultima prova della Coppa del Mondo di mountain bike, imponendosi a Soldier Hollow nel cross country olimpico maschile. Il cileno, già vincitore l’anno scorso nella tappa in Val di Sole, ha completato la gara in 1h28:55.

Finale thriller per il sudamericano che è riuscito a precedere con un attacco nella fase conclusiva il canadese Cole Punchard e di 7″ il francese Mathis Guay.

Gara davvero molto equilibrata nella quale è riuscito a tornare ad esaltarsi Luca Braidot: l’azzurro ha chiuso al quarto posto a soli 12 secondi dal vincitore, andando vicinissimo al podio. Quinto Mathis Azzaro, a 15 secondi, mentre alle spalle dei primi cinque si sono piazzati Bjorn Riley e Luca Martin. Proprio il francese mantiene la vetta della classifica di Coppa quando manca solo una tappa al termine, quella del 3 ottobre.

Gli altri italiani hanno terminato più lontani dal vertice: Simone Avondetto ha chiuso al 16° posto, mentre Juri Zanotti ha concluso 17°.