MotoGP, ufficiali le date della nuova stagione. Test a Sepang e Buriram, dove si terrà l’esordio

Mentre non siamo ancora sicuri al 100% che il finale del Mondiale di MotoGP 2026 sia quello programmato da mesi (il Gran Premio del Qatar di Lusail, già spostato di diversi mesi, potrebbe non essere disputato) abbiamo maggiori certezze in vista del prossimo campionato. La conferma arriva direttamente dagli organizzatori del Motomondiale che hanno fissato i primi punti fermi in vista del 2027.

Ma, come sempre, andiamo con ordine. Stiamo parlando del Mondiale di MotoGP 2027 quello che darà il via alla nuova era tecnica, con i motori 850 cc e che potrebbe rivoluzionare tutti i valori in pista. Dimentichiamo quanto visto sino ad ora, tutto potrebbe essere rimesso in bilico. Proprio per questo motivo i test pre-stagionali saranno di capitale importanza.

Si inizierà già nel “day after” del gran finale di Valencia. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo i piloti potranno subito mettere alla prova le nuove moto edizione 2027, prima dell’arrivederci alla nuova annata. Il Circus si trasferirà nelle classiche sedi invernali. Dal 29 al 30 gennaio, per esempio, si inizierà con i test shakedown di Sepang (riservato a collaudatori e rookie), mentre i test veri e propri si terranno nella medesima pista male il 31 gennaio ed il primo febbraio.

Dopodiché si passerà a Buriram, per altri due giorni di test sul tracciato thailandese e si terranno il 6 e 7 febbraio. Dopo queste sessioni i piloti si trasferiranno in Brasile dove, il 21 febbraio, avverrà la presentazione ufficiale del nuovo campionato che si terrà direttamente a Rio de Janeiro sulla spiaggia di Botafogo. Il Mondiale, invece, scatterà nel fine settimana del 5-7 marzo con il Gran Premio di Thailandia, proprio come avvenuto in questa occasione.

CALENDARIO TEST MOTOGP 2027

VALENCIA: primo dicembre 2026

SEPANG Shakedown: 29-30 gennaio 2027

SEPANG: 31 gennaio 2027

BURIRAM: 6-7 febbraio 2027

CALENDARIO TEST MOTO2 a JEREZ

Test privati: 16-17 febbraio 2027

Test ufficiali: 20-21 febbraio 2027

CALENDARIO TEST MOTO3 a JEREZ

Test ufficiali: 18-19 febbraio 2027