MotoGP su TV8, orario gara GP Austria 2026: programma in chiaro e differita 20 settembre

Il Motomondiale 2026 vedrà andare in archivio la quindicesima tappa stagionale domani, domenica 20 settembre: per il GP dell’Austria, a Spielberg, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP dell’Austria 2026, quindicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 16.50 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 13.45, e della Moto2, dalle ore 15.05. Di seguito il programma del GP dell’Austria 2026 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP AUSTRIA MOTOMONDIALE 2026

Domenica 20 settembre

09.40-09.50 MotoGP, GP Austria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.45 differita TV8 HD, tv8.it

12.15 Moto2, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.05 differita TV8 HD, tv8.it

14.00 MotoGP, GP Austria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 16.50 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 20 settembre

13.45 Moto3, GP Austria: gara – Differita TV8 HD, tv8.it

15.05 Moto2, GP Austria: gara – Differita TV8 HD, tv8.it

16.50 MotoGP, GP Austria: gara – Differita TV8 HD, tv8.it