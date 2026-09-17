GP Austria
MotoGP su TV8: orari GP Austria 2026, il programma in chiaro dal 18 al 20 settembre
Il Gran Premio di Austria di MotoGP si disputerà dal 18 al 20 settembre. La Sprint del quindicesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale comincerà alle ore 15:00 di sabato 19, mentre la Gara vera e propria scatterà alle ore 14:00 del giorno dopo, ossia di domenica 20. Si gareggerà nell’autodromo di Spielberg.
Il tracciato appartiene al paradigma della pista stop&go, con frenate estreme alternate a grandi accelerazioni. Non per caso, questo autodromo, per anni ha rappresentato una roccaforte della Ducati. Proprio qui, nel 2016, la Casa di Borgo Panigale tornò a vincere una gara dopo un digiuno durato quasi 6 anni. Difatti, l’affermazione di Andrea Iannone pose fine a una sequenza negativa di 100 GP esatti!
Va rimarcato come il lay-out sia stato modificato in tempi recenti, seppur solo per il Motomondiale. Il secondo rettilineo, quello che porta al tornantino in salita della Remus Kurve, è stato spezzato da una chicane per ragioni di sicurezza, dopo l’agghiacciante carambola che nel 2020 coinvolse Franco Morbidelli e Johann Zarco, portando le moto impazzite a sfiorare quelle di Valentino Rossi e Maverick Vinales. Andò bene, ma il Dottore e Top Gun rischiarono la vita.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Austria 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.
PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP 2026
Venerdì 18 settembre (orari italiani)
Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)
Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)
Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)
Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche
Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche
Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche
Sabato 19 settembre (orari italiani)
Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)
Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)
Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)
Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 15:00, MotoGP, SPRINT
Domenica 20 settembre (orari italiani)
Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)
Ore 11:00, Gara MOTO3
Ore 12:15, Gara MOTO2
Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP
TV8 ORARI IN CHIARO GP AUSTRIA MOTOGP
Sabato 19 settembre (Diretta)
Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1
Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2
Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1
Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2
Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1
Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2
Ore 15:00, MotoGP, SPRINT
Domenica 20 settembre (Differita)
Ore 14:00, Gara MOTO3
Ore 15:15, Gara MOTO2
Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP
PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.
Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).
Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.
Diretta testuale: OA Sport.