MotoGP su TV8, GP San Marino 2026: quando qualifiche e Sprint in chiaro, orari e programma

La quattordicesima tappa stagionale del Motomondiale 2026, domani, sabato 12 settembre, per il GP di San Marino, vedrà andare in scena al Circuito Marco Simoncelli di Misano le FP2, le qualifiche e la Sprint valide per la prova del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di San Marino 2026, quattordicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP sarà fruibile dalle ore 15.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche dalle ore 10.50. Di seguito il programma del GP di San Marino 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2026

Sabato 12 settembre

08.40-09.10 Moto3, GP San Marino: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

09.25-09.55 Moto2, GP San Marino: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.10-10.40 MotoGP, GP San Marino: FP2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.50-11.05 MotoGP, GP San Marino: qualifica 1 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

11.15-11.30 MotoGP, GP San Marino: qualifica 2 – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

12.45-13.00 Moto3, GP San Marino: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.10-13.25 Moto3, GP San Marino: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

13.40-13.55 Moto2, GP San Marino: qualifica 1 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

14.05-14.20 Moto2, GP San Marino: qualifica 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

15.00 MotoGP, GP San Marino: Sprint (13 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, Now, tv8.it

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (tranne qualifiche Moto3 e Moto2), in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche e Sprint).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it (solo qualifiche e Sprint).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 12 settembre

10.50-11.05 MotoGP, GP San Marino: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

11.15-11.30 MotoGP, GP San Marino: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

12.45-13.00 Moto3, GP San Marino: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

13.10-13.25 Moto3, GP San Marino: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

13.40-13.55 Moto2, GP San Marino: qualifica 1 – Diretta TV8 HD, tv8.it

14.05-14.20 Moto2, GP San Marino: qualifica 2 – Diretta TV8 HD, tv8.it

15.00 MotoGP, GP San Marino: Sprint (13 giri) – Diretta TV8 HD, tv8.it