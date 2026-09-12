MotoGP su TV8, GP San Marino 2026: quando la gara in chiaro, orario e programma

Domani, domenica 13 settembre, per quel che riguarda il Motomondiale 2026, si concluderà il fine settimana del GP di San Marino, con il warm up e le gare che si disputeranno a Misano e saranno valide per la quattordicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di San Marino 2026, quattordicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile alle ore 14.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto3, dalle 11.00, e Moto2, dalle 12.15. Di seguito il programma del GP di San Marino 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2026

Domenica 13 settembre

09.40-09.50 MotoGP, GP San Marino: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP San Marino: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

12.15 Moto2, GP San Marino: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

14.00 MotoGP, GP San Marino: gara (27 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 HD

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 13 settembre

11.00 Moto3, GP San Marino: gara (20 giri) – Diretta TV8 HD

12.15 Moto2, GP San Marino: gara (22 giri) – Diretta TV8 HD

14.00 MotoGP, GP San Marino: gara (27 giri) – Diretta TV8 HD