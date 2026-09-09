MotoGP, GP San Marino 2026: numeri, statistiche, curiosità. Marc Marquez edificherà la settima meraviglia?

Il Motomondiale si prepara a vivere quello che è ormai diventato un appuntamento classico di fine estate. Il weekend del 11-13 settembre sarà dedicato al Gran Premio di San Marino, ossia la denominazione dell’evento che permette all’autodromo di Misano Adriatico di fare stabilmente parte del calendario iridato.

Il tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli vide la luce all’inizio degli anni ’70, facendo parte della geografia del Motomondiale fra il 1980 e il 1993, un periodo durante il quale ospitò dieci GP sotto differenti nomi (Nazioni, San Marino, Italia). L’agghiacciante incidente in cui Wayne Rainey perse l’uso delle gambe fece poi cadere in disgrazia il circuito.

Cionondimeno, l’autodromo affrontò un lungo e deciso percorso di rinnovamento e ammodernamento. Fu necessario invertire il senso di marcia e apportare tutte le modifiche del caso per garantire la sicurezza, però alfine l’impianto ne uscì completamente rinnovato ed evoluto. Il nuovo Misano rientra in calendario nel 2007, senza uscirne mai più. Anzi, per tre volte ha recuperato eventi cancellati altrove. Pertanto, quello di domenica sarà il 33° GP iridato a tenersi nella pista romagnola, il 23° dell’epoca corrente.

MISANO – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Marc MARQUEZ (6)

Lo spagnolo ha trionfato in cinque edizioni del GP di San Marino (2015, 2017, 2019, 2024, 2025) e nel GP di Emilia Romagna 2021.

Piloti in attività con vittorie a Misano:

6 – MARQUEZ Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2021, 2024, 2025}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2022}

1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2020}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2024}

Italiani vincitori a Misano:

UNCINI Franco (1982)

CHILI Pierfrancesco (1989)

CADALORA Luca (1993)

ROSSI Valentino (2008, 2009, 2014)

DOVIZIOSO Andrea (2018)

MORBIDELLI Franco (2020)

BAGNAIA Francesco (2021, 2022)

BASTIANINI Enea (2024)

Moto vincitrici a Misano:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

14 – YAMAHA (1980, 2020)

9 – HONDA (1984, 2021)

8 – DUCATI (2007, 2025)

1 – SUZUKI (1982)

Piloti vincitori con moto differenti:

MARQUEZ Marc {4 Honda, 2 Ducati}

Record di vittorie consecutive:

3 – LORENZO Jorge (2011, 2012, 2013)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati) {GP San Marino}

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {GP Emilia Romagna}

2025 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

Piloti in attività con pole position a Misano:

4 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019, 2020, 2020}

4 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2021, 2024, 2024}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013}

1 – MILLER Jack (AUS) {2022}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2023}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2025}

MISANO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – MARQUEZ Marc (ESP)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – BALDASSARRI Lorenzo (ITA)

2017 – LÜTHI Thomas (SUI)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2020 {SMR} – MARINI Luca (ITA)

2020 {E.R.} – BASTIANINI Enea (ITA)

2021 {SMR} – FERNANDEZ Raul (ESP)

2021 {E.R.}– LOWES Sam (GBR)

2022 – LOPEZ Alonso (ESP)

2023 – ACOSTA Pedro (ESP)

2024 {SMR} – OGURA Ai (JPN)

2024 {E.R.} – VIETTI Celestino (ITA)

2025 – VIETTI Celestino (ITA)

Lo scorso anno Celestino Vietti è stato protagonista di una piccola impresa, diventando il secondo pilota capace di ripetere una propria affermazione. In precedenza, solamente un fenomeno del calibro di Marc Marquez era stato in grado di bissare un proprio successo.

MISANO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – CORTESE Sandro (GER)

2013 – RINS Alex (ESP)

2014 – RINS Alex (ESP)

2015 – BASTIANINI Enea (ITA)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – FENATI Romano (ITA)

2018 – DALLA PORTA Lorenzo (ITA)

2019 – SUZUKI Tatsuki (JPN)

2020 {SMR} – McPHEE John (GBR)

2020 {E.R.} – FENATI Romano (ITA)

2021 {SMR} – FOGGIA Dennis (ITA)

2021 {E.R.} – FOGGIA Dennis (ITA)

2022 – FOGGIA Dennis (ITA)

2023 – ALONSO David (COL)

2024 – {SMR} PIQUERAS Angel (ESP)

2024 – {E.R.} ALONSO David (COL)

2025 – RUEDA José Antonio (ESP)

Dennis Foggia è riuscito a imporsi ben 3 volte, sfruttando anche il double header del 2021. Cionondimeno, il romano resta uno dei tre centauri capaci di vincere in due stagioni diverse (gli altri sono Alex Rins e David Alonso). Da rimarcare come nella prima classe formativa, l’Italia sia il Paese più vincente, con ben 7 affermazioni. La Spagna è in rimonta, ma ancora lontana.