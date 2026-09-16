MotoGP, GP Austria 2026: numeri, statistiche, curiosità. Ducati punta alla vittoria della doppia cifra

Nessuna pausa per il Motomondiale, che si appresta a gareggiare per il secondo weekend consecutivo. La MotoGP si trasferisce dalle sponde del Mar Adriatico alle colline della Stiria, poiché nel fine settimana del 18-20 settembre assisteremo al Gran Premio d’Austria, collocato in un momento della stagione differente rispetto al recente passato.

Difatti, dal momento del suo ritorno in calendario (avvenuto due lustri orsono), il tracciato di Spielberg aveva sempre ospitato il circuito iridato nel mese di agosto. Al contrario, in questo 2026, l’appuntamento è stato posticipato a fine estate. Vedremo se questo cambiamento influirà in qualche modo sulle condizioni dell’asfalto, poiché la radiazione solare sarà differente rispetto a quella incontrata abitualmente.

Il Red Bull Ring, questo all’attuale nome dell’autodromo edificato a Spielberg, organizzerà il suo quindicesimo GP con valore iridato. Due si sono tenuti a metà anni ’90, gli altri tredici dal 2016 in poi. Non bisogna dimenticare come la pista austriaca abbia organizzato due double-header in tempo di pandemia, utilizzando l’artifizio del Gran Premio di Stiria.

SPIELBERG – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEL XXI SECOLO

2016 – IANNONE Andrea (Ducati)

2017 – DOVIZIOSO Andrea (Ducati)

2018 – LORENZO Jorge (Ducati)

2019 – DOVIZIOSO Andrea (Ducati)

2020 – DOVIZIOSO Andrea (Ducati) {Austria}

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm) {Stiria}

2021 – MARTIN Jorge (Ducati) {Stiria}

2021 – BINDER Brad (Ktm) {Austria}

2022 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti con più vittorie:

Andrea DOVIZIOSO e Francesco BAGNAIA (3)

Piloti in attività con vittorie a Spielberg:

3 – BAGNAIA Francesco (ITA)

1 – MARTIN Jorge (ESP)

1 – BINDER Brad (RSA)

1 – MARQUEZ Marc (ESP)

Moto vincitrici a Spielberg:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

9 – DUCATI (2016, 2025)

2 – HONDA (1996, 1997)

2 – KTM (2020, 2021)

Ducati über alles. Come si può notare, le affermazioni di Honda risalgono alle due edizioni disputate nel XX secolo, ancora con la 500cc. Dunque nessun marchio giapponese ha vinto nel III millennio. Anzi, Yamaha sta ancora aspettando il primo successo e lo scorso anno fece una figuraccia epocale…

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

I POLEMEN DEL XXI SECOLO

2016 – IANNONE Andrea (Ducati)

2017 – MARQUEZ Marc (Honda)

2018 – MARQUEZ Marc (Honda)

2019 – MARQUEZ Marc (Honda)

2020 – VIÑALES Maverick (Yamaha) {A}

2020 – ESPARGARO’ Pol (Ktm) {S}

2021 – MARTIN Jorge (Ducati) {S}

2021 – MARTIN Jorge (Ducati) {A}

2022 – BASTIANINI Enea (Ducati)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – BEZZECCHI Marco (Aprilia)

SPIELBERG – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – BINDER Brad (RSA)

2020 – MARTIN Jorge (ESP) {Austria}

2020 – BEZZECCHI Marco (ITA) {Stiria}

2021 – BEZZECCHI Marco (ITA) {Stiria}

2021 – FERNANDEZ Raul (ESP) {Austria}

2022 – OGURA Ai (JPN)

2023 – VIETTI Celestino (ITA)

2024 – VIETTI Celestino (ITA)

2025 – MOREIRA Diogo (BRA)

Come si può evincere, i centauri italiani recitano la parte del Leone. Marco Bezzecchi e Celestino Vietti sono stati capaci di ripetere delle proprie affermazioni. Inoltre i rappresentanti del nostro Paese hanno vinto più di metà delle gare cadette tenutesi a Spielberg. La Spagna, per una volta, paga dazio!

SPIELBERG – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2016 – MIR Joan (ESP)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – BEZZECCHI Marco (ITA)

2019 – FENATI Romano (ITA)

2020 – ARENAS Albert (ESP)

2020 – VIETTI Celestino (ITA) {Stiria}

2021 – ACOSTA Pedro (ESP) { Stiria)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – SASAKI Ayumu (JPN)

2023 – ÖNCÜ Deniz (TUR)

2024 – ALONSO David (COL)

2025 – PIQUERAS Angel (ESP)

Joan Mir ha conquistato le prime due edizioni, dopodiché nessuno è più stato in grado di ripetersi. Tre i successi tricolori, raccolti con Bezzecchi, Fenati e Vietti. Gli italiani, però, non vincono ormai dal 2020.