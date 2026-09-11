MotoGP: si alza il sipario su Misano. Fari puntati sull’Aprilia. Reggerà la furia di Marquez?

Ci siamo. Oggi, venerdì 11 settembre, si alzerà finalmente il sipario sul Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Mondiale di MotoGP 2026 in scena come da tradizione presso il circuito di Misano Adriatico intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Inutile dire che sarà una giornata particolarmente intensa in cui, nel corso delle due sessioni, si cominceranno a delineare i valori dei piloti più in lizza, con focus particolare per chi è in lotta per il titolo.

Riavvolgiamo velocemente il nastro. In questo momento in testa alla classifica piloti c’è l’Aprilia di Jorge Martin con 256 punti, diciannove lunghezze in più di un sempre più insidioso Marc Marquez che, in sella alla sua Ducati, è secondo con 237. Terzo posto invece per Marco Bezzecchi, il quale vanta 232 punti con un buon margine su Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro CR46 Racing Team), quarto con 208.

Il focus di questo venerdì sarà fondamentalmente uno: capire se le Aprilia avranno la capacità di tenere il passo della Ducati, con il “Carboncito” seriamente intenzionato a mettere a referto il terzo successo consecutivo dopo quelli del 2024 e del 2025. Nel 2023 invece il successo nella gara lunga andò a Jorge Martin.

Anche per questo motivo, l’obiettivo comune per tutti i centauri nostrani sarà quello di vedere un italiano salire sul gradino più alto del podio. L’ultimo a riuscirci du Francesco “Pecco” Bagnaia nel 2023. Chiaro che, oggi, l’indiziato principale sarà il Bezz, ma non sono escluse sorprese.

Occhio anche alle condizioni meteorologiche. Dopo la pioggia di questi giorni nel corso del fine settimana non dovrebbero verificarsi ulteriori precipitazioni, con temperature che si assesteranno salvo cambiamenti intorno ai 25 gradi centigradi. Potrebbero esserci i presupposti per vivere, fin da subito, una grande giornata.