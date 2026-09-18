MotoGP, scatta il weekend del Red Bull Ring. Le Aprilia provano a fermare il dominio di Marc Marquez

Scatta ufficialmente il fine settimana del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Red Bull Ring ci attende un weekend fondamentale per l’intera stagione. Dopo quanto avvenuto nelle ultime settimane e, soprattutto, a Misano, la corsa al titolo sta vivendo uno snodo di capitale importanza. Si inizierà dalla giornata odierna, venerdì 18 settembre, con la prima sessione di prove libere alle ore 10.45 e le pre-qualifiche delle ore 15.00.

Non più tardi di qualche mese fa, infatti, Marc Marquez aveva un distacco in tripla cifra dalla vetta della classifica generale. Passo dopo passo, invece, il Cabroncito ha saputo macinare vittorie, punti e posizioni, raggiungendo la cima della graduatoria grazie alla doppietta nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di pochi giorni fa. Una risalita vertiginosa che ha lasciato letteralmente a bocca aperta tutti gli avversari.

Quando tutti, piloti dell’Aprilia in primis, pensavano di avere messo all’angolo il nove volte campione del mondo, grazie anche ad una RS-GP 2026 che appariva inarrivabile, il fuoriclasse spagnolo ha cambiato marcia e, grazie anche ad una serie di errori assolutamente improvvidi, è tornato lassù in cima alla classifica. Ed ora chi sarà in grado di spodestarlo? Jorge Martin (a pari punti con il nativo di Cervera) è alle prese con un problema al braccio preoccupante, mentre Marco Bezzecchi (a -33 punti) proverà a dimenticare la caduta di domenica a Misano nel corso del primo giro.

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria, quindi, metterà sul piatto 37 punti (12 della Sprint Race e 25 della gara domenicale) che, mai come in questa occasione, varranno doppio, se non triplo. Se, infatti, Marc Marquez continuerà nel suo ottimo momento (cinque vittorie domenicali e quattro Sprint Race nelle ultime sette uscite) lo scenario della lotta per il titolo sarà chiara. Se, invece, le Aprilia saranno in grado di tornare ai livelli di inizio stagione, vedremo una lunga battaglia per il trono, da qui fino a Valencia.