MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Austria 2026: Acosta al comando, Bezzecchi in Q2, Bagnaia fatica

Pedro Acosta ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Austria, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della KTM ha stampato un perentorio 1:28.381 ed è riuscito a precedere il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) di 127 millesimi, mentre il giapponese Ai Ogura è tornato dopo l’infortunio e staziona al terzo posto con l’Aprilia Trackhouse.

A seguire i due uomini che svettano in testa alla classifica del campionato: Marc Marquez quarto con la Ducati ufficiale a 0.204 dalla vetta, Jorge Martin quinto con la Aprilia a 0.222 da Acosta. Il miglior italiano è Fabio Di Giannantonio (sesto con la Ducati VR46 a 0.252), a precedere l’altra KTM di Brad Binder e la Ducati Gresini di Alex Marquez.

Venerdì non semplice per Marco Bezzecchi, nono a 0.430 con la Aprilia ufficiale e ammesso direttamente al Q2 insieme a Fabio Quartararo (Yamaha). Proseguono le criticità di Francesco Bagnaia, soltanto 18mo a 0.885 con la Ducati ufficiale. Di seguito i risultati della FP2 del GP d’Austria di MotoGP.

RISULTATI FP2 GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.381 13 22 315.7

2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.508 25 26 0.127 0.127 311.6

3 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’28.568 23 25 0.187 0.060 315.7

4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.585 28 28 0.204 0.017 311.6

5 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.603 26 30 0.222 0.018 314.4

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’28.633 23 26 0.252 0.030 314.4

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.650 23 25 0.269 0.017 315.7

8 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.702 21 24 0.321 0.052 315.7

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.811 24 26 0.430 0.109 317.1

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’28.817 26 26 0.436 0.006 307.6

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’28.821 23 26 0.440 0.004 313.0

12 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’28.865 20 21 0.484 0.044 317.1

13 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’28.939 16 26 0.558 0.074 314.4

14 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.061 22 27 0.680 0.122 318.5

15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.091 21 26 0.710 0.030 311.6

16 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.101 22 22 0.720 0.010 310.3

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.191 25 27 0.810 0.090 313.0

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.266 25 26 0.885 0.075 313.0

19 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.330 12 27 0.949 0.064 311.6

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Honda HRC Castrol HONDA 1’29.596 24 28 1.215 0.266 315.7

21 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.949 20 23 1.568 0.353 310.3

22 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.982 27 27 1.601 0.033 306.3