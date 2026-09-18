GP Austria
MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Austria 2026: Acosta davanti, Bezzecchi miglior italiano
Si è conclusa da pochi minuti la prima sessione di prove libere per quanto riguarda la MotoGP all’interno del GP d’Austria. Al Red Bull Ring davanti c’è Pedro Acosta: lo spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1:29:851 sulla sua Red Bull KTM del team Factory Racing, distanziando abbastanza ampiamente tutti gli altri. Insomma un buon inizio per lui, e anche per il complesso degli spagnoli a Spielberg.
Ce ne sono quattro nei primi quattro posti: alle spalle di Acosta troviamo, a 233 millesimi, Pol Espargaro con l’altra Red Bull KTM del team Tech3, mentre il primo in quota Aprilia è Jorge Martin a 308 millesimi (per lui anche un problema a inizio sessione, ma senza vere conseguenze); quarto Marc Marquez con la Ducati del Lenovo Team a 335 millesimi.
Il primo degli italiani, su Aprilia, è Marco Bezzecchi, che da Acosta paga 533 millesimi, mentre finisce al decimo posto con 680 millesimi di ritardo Luca Marini, il terzo dei piloti Honda in classifica (il primo è Johann Zarco: il francese è quinto a 513 millesimi).
Più indietro gli altri° 12° Fabio Di Giannantonio a 800 millesimi, 16° Franco Morbidelli a 997 millesimi, 17° Enea Bastianini a 1″010 e, infine, 18° Francesco Bagnaia a 1″122. Domani alle 10:05 la seconda sessione di prove libere. Prima, però, oggi le prequalifiche alle 15:00.
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA MOTOGP 2026
1 Pedro Acosta 1:29.851 —
2 Pol Espargaró 1:30.084 +0.233
3 Jorge Martín 1:30.159 +0.308
4 Marc Márquez 1:30.186 +0.335
5 Johann Zarco 1:30.364 +0.513
6 Marco Bezzecchi 1:30.384 +0.533
7 Raúl Fernández 1:30.417 +0.566
8 Álex Márquez 1:30.482 +0.631
9 Diogo Moreira 1:30.520 +0.669
10 Luca Marini 1:30.531 +0.680
11 Fermín Aldeguer 1:30.560 +0.709
12 Fabio Di Giannantonio 1:30.651 +0.800
13 Jack Miller 1:30.694 +0.843
14 Brad Binder 1:30.712 +0.861
15 Fabio Quartararo 1:30.772 +0.921
16 Franco Morbidelli 1:30.848 +0.997
17 Enea Bastianini 1:30.861 +1.010
18 Francesco Bagnaia 1:30.973 +1.122
19 Ai Ogura 1:31.255 +1.404
20 Takaaki Nakagami 1:31.289 +1.438
21 Álex Rins 1:31.338 +1.487
22 Toprak Razgatlıoğlu 1:32.363 +2.512