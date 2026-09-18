MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Austria 2026: Acosta davanti, Bezzecchi miglior italiano

Si è conclusa da pochi minuti la prima sessione di prove libere per quanto riguarda la MotoGP all’interno del GP d’Austria. Al Red Bull Ring davanti c’è Pedro Acosta: lo spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1:29:851 sulla sua Red Bull KTM del team Factory Racing, distanziando abbastanza ampiamente tutti gli altri. Insomma un buon inizio per lui, e anche per il complesso degli spagnoli a Spielberg.

Ce ne sono quattro nei primi quattro posti: alle spalle di Acosta troviamo, a 233 millesimi, Pol Espargaro con l’altra Red Bull KTM del team Tech3, mentre il primo in quota Aprilia è Jorge Martin a 308 millesimi (per lui anche un problema a inizio sessione, ma senza vere conseguenze); quarto Marc Marquez con la Ducati del Lenovo Team a 335 millesimi.

Il primo degli italiani, su Aprilia, è Marco Bezzecchi, che da Acosta paga 533 millesimi, mentre finisce al decimo posto con 680 millesimi di ritardo Luca Marini, il terzo dei piloti Honda in classifica (il primo è Johann Zarco: il francese è quinto a 513 millesimi).

Più indietro gli altri° 12° Fabio Di Giannantonio a 800 millesimi, 16° Franco Morbidelli a 997 millesimi, 17° Enea Bastianini a 1″010 e, infine, 18° Francesco Bagnaia a 1″122. Domani alle 10:05 la seconda sessione di prove libere. Prima, però, oggi le prequalifiche alle 15:00.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1 Pedro Acosta 1:29.851 —

2 Pol Espargaró 1:30.084 +0.233

3 Jorge Martín 1:30.159 +0.308

4 Marc Márquez 1:30.186 +0.335

5 Johann Zarco 1:30.364 +0.513

6 Marco Bezzecchi 1:30.384 +0.533

7 Raúl Fernández 1:30.417 +0.566

8 Álex Márquez 1:30.482 +0.631

9 Diogo Moreira 1:30.520 +0.669

10 Luca Marini 1:30.531 +0.680

11 Fermín Aldeguer 1:30.560 +0.709

12 Fabio Di Giannantonio 1:30.651 +0.800

13 Jack Miller 1:30.694 +0.843

14 Brad Binder 1:30.712 +0.861

15 Fabio Quartararo 1:30.772 +0.921

16 Franco Morbidelli 1:30.848 +0.997

17 Enea Bastianini 1:30.861 +1.010

18 Francesco Bagnaia 1:30.973 +1.122

19 Ai Ogura 1:31.255 +1.404

20 Takaaki Nakagami 1:31.289 +1.438

21 Álex Rins 1:31.338 +1.487

22 Toprak Razgatlıoğlu 1:32.363 +2.512