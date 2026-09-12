MotoGP, pole e record della pista per Bezzecchi nel GP di San Marino. Marquez in agguato

Marco Bezzecchi rispetta il pronostico della vigilia e domina la scena nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa romagnolo dell’Aprilia ha ottenuto la quarta pole position stagionale (la seconda di fila dopo Aragon) e la tredicesima complessiva in top class, diventando il primo uomo di sempre a scendere sotto il muro dell’1:30 a Misano.

Il Bez ha realizzato il nuovo record della pista, girando in 1’29″982 e abbassando di 49 millesimi il primato stabilito da Francesco Bagnaia nel 2024. Prima fila completata dalle Ducati di un solido Marc Marquez (secondo a 198 millesimi prendendosi qualche rischio e non mettendo assieme un time-attack perfetto) e di un sorprendente Fermin Aldeguer (terzo a 0.368 dopo essere passato dal Q1).

Quarto posto a 404 millesimi dalla vetta per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, precedendo l’Aprilia del leader iridato Jorge Martin, bravo a limitare i danni in un weekend sin qui abbastanza difficile accusando comunque un gap di oltre mezzo secondo dal compagno di squadra e pole-man. Da segnalare anche l’ottima sesta piazza di Luca Marini, il migliore dei piloti Honda in classifica, e la discreta ottava posizione di un redivivo Franco Morbidelli.

Eliminati in Q1 gli altri azzurri Francesco Bagnaia (Ducati Factory) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), che dovranno partire rispettivamente dalla quattordicesima e sedicesima posizione.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) 1:29.982

2. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +0.198

3. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.368

4. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.404

5. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +0.587

6. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +0.627

7. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +0.658

8. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.661

9. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.714

10. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.871

11. Johann ZARCO (Honda LCR) +0.905

12. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +1.198

13. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) –

14. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) –

15. Diogo MOREIRA (Honda LCR) –

16. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) –

17. Joan MIR (Honda HRC Castrol) –

18. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) –

19. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) –

20. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) –

21. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) –