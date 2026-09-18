MotoGP, Pedro Acosta: “Vincere qui la mia prima gara sarebbe il modo ideale per chiudere il ciclo in KTM”

Pedro Acosta è ancora all’inseguimento della prima vittoria in MotoGP e molto probabilmente nel 2027 avrà tante occasioni per sbloccarsi approdando nel team ufficiale Ducati al fianco di Marc Marquez, ma il suo grande obiettivo sarebbe quello di salire almeno una volta sul gradino più alto del podio entro fine stagione con la KTM. Il giovane talento spagnolo ci proverà già questo weekend al Red Bull Ring di Spielberg nel Gran Premio d’Austria, quindicesima tappa del Mondiale MotoGP 2026.

“Non possiamo pensare alla vittoria in questo momento, è vero che questo è il nostro GP di casa però la Ducati è un passo avanti rispetto a noi, e lo stesso vale per l’Aprilia. Bezzecchi, per esempio, è stato molto competitivo qui l’anno scorso. Per me sarebbe il modo migliore per concludere un ciclo. Faccio parte del team KTM da quando avevo 16 anni, conosco tutti da quando sono un bambino. Sarebbe il modo migliore per concludere la nostra storia, sapendo però che siamo lontani dalla lotta per il campionato con Marquez e Martin“, ha dichiarato ieri il 22enne murciano in conferenza stampa.

Sulle prospettive a Spielberg dopo il doppio podio di Aragon e Misano: “Arriviamo qui con un umore positivo, le ultime gare sono state piuttosto buone per noi. È soltanto una questione di vedere come funzionerà la moto domani: noi ci giocheremo le nostre carte, vedremo come andranno le cose. Non mi aspetto dei miglioramenti pazzeschi, però arriviamo qui con un ottimo umore e con la consapevolezza che nel 2025 abbiamo disputato una buona gara“.