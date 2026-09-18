MotoGP, Pedro Acosta svetta in FP1 a Spielberg. Martin e Marquez in marcatura, Bezzecchi insegue

Va in archivio con il miglior tempo di un brillante Pedro Acosta la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2026, valevole come quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM ha dominato la scena al Red Bull Ring di Spielberg, mettendo in mostra un ottimo passo e scendendo sotto l’1:30 senza montare gomme nuove nell’ultimo run.

Il giovane talento murciano ha fermato il cronometro in 1’29″851, attestandosi poi stabilmente sull’1:30 basso con pneumatici che avevano percorso ormai quasi venti tornate e dimostrando di poter ambire ad un risultato di prestigio verso la gara della domenica. Time-attack con gomme nuove che ha proiettato in seconda piazza il collaudatore KTM Pol Espargarò, distante 233 millesimi dal leader della Casa austriaca.

Riscontri positivi sul passo per i due battistrada del campionato Jorge Martin e Marc Marquez, rispettivamente terzo con l’Aprilia e quarto con la Ducati a 308 e 335 millesimi dalla testa trovando presto un ritmo competitivo. Quinta piazza per il francese Johann Zarco, la miglior Honda in classifica, che paga 513 millesimi da Acosta precedendo di un soffio l’Aprilia ufficiale dell’azzurro Marco Bezzecchi, sesto a 0.533 senza brillare particolarmente in un turno comunque ancora interlocutorio. Chiudono il quadro dei primi dieci Raul Fernandez, Alex Marquez, Diogo Moreira e Luca Marini.

CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA MOTOGP 2026

1. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) 1:29.851

2. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +0.233

3. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +0.308

4. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +0.335

5. Johann ZARCO (Honda LCR) +0.513

6. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +0.533

7. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.566

8. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.631

9. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +0.669

10. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +0.680

11. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.709

12. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.800

13. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.843

14. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +0.861

15. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.921

16. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.997

17. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +1.010

18. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +1.122

19. Ai OGURA (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +1.404

20. Takaaki NAKAGAMI (Honda HRC Castrol) +1.438

21. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.487

22. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +2.512