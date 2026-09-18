GP Austria
MotoGP, Pedro Acosta svetta nelle pre-qualifiche a Spielberg. Bezzecchi in Q2 per un soffio
Furia Pedro Acosta a Spielberg. Dopo essersi imposto nella prima sessione di prove libere, lo spagnolo ha dominato anche le pre-qualifiche valide per il GP di Austria, quindicesimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo weekend presso il Red Bull Ring. Altra prestazione da sogno per l’ex “rookie meraviglia”, autore di una grande progressione per tutto il turno.
Nello specifico il centauro in forza alla KTM ha fermato il cronometro a 1:28.381, rifilando 0.127 alla Gresini di Fermin Aldeguer, piazzatosi al secondo posto all’ultimo istante utile precedendo l’altra sorpresa di giornata Ai Ogura (Trackhouse) che, al rientro dopo il breve periodo di infortunio, si è accomodato segnando il terzo tempo con una differenza di 0.187.
Ai piedi del podio gli attuali leader della classifica piloti: Marc Marquez (Ducati) si è infatti accomodato al quarto posto raccogliendo un gap di 0.204 rispetto al primo della classe. Segue Jorge Martin (Aprilia), quinto a 0.222. In scia, inoltre, la Pertamian Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, sesto a 0.252. Non brilla, invece, l’altra moto della casa di Noale guidata da Marco Bezzecchi, il quale ha centrato la top-10 trovando il nono posto con un ritardo di 0.430.
Turno discreto per Luca Marini (Honda), il quale dopo essersi attestato al vertice nella prima parte ha chiuso undicesimo a 0.440, quattordicesimo invece Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 0.680, diciassettesimo Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46) a 0.810. Notte fonda purtroppo per Francesco Bagnaia (Ducati), soltanto diciottesimo a 0.885.