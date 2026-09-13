Pedro Acosta: “Ottimo step in avanti, abbiamo cambiato tutta la moto”

Pedro Acosta ha centrato la terza posizione in occasione del GP di San Marino, quattordicesimo round valido per il Mondiale 2026 di MotoGP appena concluso presso il circuito di Misano Adriatico intitolato ala memoria di Marco “SIC” Simoncelli.

Nello specifico l’ex “rookie meraviglia” che l’anno prossimo correrà in Ducati ha ceduto il passo solo al futuro compagno Marc Marquez, trionfatore di forza davanti al fratello Alex (Gresini). Una volta arrivato al parco chiuso, l’iberico ha commentato quanto fatto:

“Mi sono divertito più che ad Aragon, ho fatto un bel sorpasso, ho fatto una bella battaglia con un buon passo gara – ha detto Acosta – Abbiamo cambiato tutta la moto, ieri ero molto arrabbiato. Il team ha lavorato bene per provare a capire cosa era successo, faticavo tantissimo in frenata. Abbiamo fatto un buono step, l’avevo capito già nel warm-up”.

Acosta ha poi proseguito: “Per me c’era da fare un push su tutto il circuito e fare una curva 11 per sopravvivere. Facevo tanto movimento e non c’era confidenza. Ancora per essere sempre veloci ci vorrà tempo. Manca ancora un po’ di performance, speriamo che la KTM possa fare già qualcosa in Austria, che sarà il GP di casa“.