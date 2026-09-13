MotoGP, pagelle GP San Marino 2026: flop Bezzecchi, Aprilia in crisi, Marquez implacabile

PAGELLE GP SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI 2026

Domenica 13 settembre

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 9: non ha dovuto nemmeno forzare al massimo per vincere, di nuovo, a Misano. Nel corso del primo giro si autoelimina il rivale principale, per cui ha la strada abbastanza spianata e ne approfitta. Gestisce senza patemi, riprende Martin e scappa via. Nel finale ha il fratello Alex alle spalle che, come sempre, gli para le spalle. Vittoria pesantissima per il titolo.

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 7: una gara con alcuni spunti importanti ma, nel complesso, quello che ci aspettavamo. Ancora una volta arriva negli scarichi del fratello e, ancora una volta, non prova il minimo attacco. Si può iniziare a parlare di “sudditanza psicologica?”

PEDRO ACOSTA (Red Bull KTM) 7: una media tra il 6 iniziale e l’8 di fine gara. Combatte con tutta la grinta che ha e risale, facendo oggettivamente il massimo. Un podio a Misano è un ottimo risultato per un pilota che a volte sbaglia ma che, sempre, riesce a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

FERMIN ALDEGUER (Ducati Gresini) 6.5: un quarto posto importante dopo una qualifica positiva che gli ha dato una bella mano. Riesce a gestire bene tutta la gara e distanziare i rivali. Lo spagnolo ha alti e bassi notevoli. Quando sarà più continuo…

JORGE MARTIN (Aprilia) 5: un quinto posto amarissimo per lo spagnolo che, giova ricordarlo, oggi è stato raggiunto in vetta alla classifica generale da Marc Marquez. Nel primo scorcio di gara illude e si illude, salvo poi crollare giro dopo giro. Chiude quinto a 14.0 secondi. Non ci siamo. Il boost di inizio stagione sembra essere concluso…

FABIO DI GIANNANTONIO (Ducati Pertamina VR46) 5: non va oltre la settima posizione a 20.8 secondi dalla vetta. Il pilota romano sperava in ben altro nella gara di Misano. Sembra aver perso un po’ di smalto nelle ultime gare. Oggi non pervenuto.

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 4: che errore! Cade nel corso del giro iniziale al Curvone quando era comodamente primo. Forse ha osato troppo, forse voleva spingere al massimo per togliersi di dosso Marc Marquez. Certo è che un passo falso simile è di pesantezza indicibile. Doveva essere la domenica che lo riportava in piena corsa per il titolo, invece lo allontana in maniera forse decisiva. Peccato.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 3: desolante. Ancora una caduta per un pilota in crisi nera. Dalla ripartenza dopo le vacanze estive, anche per l’operazione subita, è svanito completamente. Non si fida più della moto e del team e non fa altro che metterlo in mostra. Si fida ancora di sé stesso, però?