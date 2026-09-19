MotoGP, orari warm-up e gara GP Austria 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Il Gran Premio d’Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Motomondiale, vivrà domani la sua ultima e fondamentale giornata. Dopo le qualifiche e la Sprint Race di oggi, che assegnerà i primi punti del weekend, i piloti affronteranno una domenica come sempre importantissima con una gara lunga che si prospetta equilibrata e senza un reale favorito.

Dalla pole position scatterà infatti l’Aprilia di Jorge Martin che a sorpresa si è dimostrato il più veloce sul giro secco. Dietro di lui ci sarà la Ducati Ufficiale di Marc Marquez mentre completa la prima fila la KTM di Pedro Acosta, grande favorito del weekend dopo l’ottimo venerdì. Prima della gara in programma alle ore 14.00, i piloti scenderanno in pista per affrontare il warm-up alle 09.35.

La domenica del Gran Premio di Austria 2026 sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 trasmetterà in differita la gara della classe regina alle ore 17.00. Lo streaming sarà invece disponibile su Sky Go, NOW Tv e TV8.it (differita gara). OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale di tutti gli eventi.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2026

Domenica 20 settembre

Ore 09.35 – Warm Up MotoGP

Ore 14.00 – Gara MotoGP

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP AUSTRIA 2026

Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 (differita gara ore 17.00)

Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it (differita gara ore 17.00)

Diretta Live testuale: OA Sport