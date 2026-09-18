MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Austria 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Il Gran Premio d’Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Motomondiale, entrerà domani nel vivo con un sabato fondamentale. Dopo le prove libere di oggi e le pre-qualifiche, nelle quali i piloti romperanno il ghiaccio sul tracciato del Red Bull Ring, la classe regina si appresta a vivere domani una giornata che propone le qualifiche e l’appuntamento con la Sprint Race.

Il sabato austriaco si aprirà alle ore 10.50 proprio con le due manche di qualifiche che andranno a determinare la griglia di partenza per la gara corta e per quella domenicale. Alle ore 15.00, invece, scatterà la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend austriaco e che ci saprà dire di più sui possibili favoriti per la gara lunga del giorno dopo.

Come seguire in tv e streaming il Gran Premio d’Austria 2026? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). Lo streaming sarà visibile su Sky Go, NOW Tv e TV8.it. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale di entrambi gli eventi del sabato di Spielberg.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2026

Sabato 19 settembre

Ore 10.50 – MotoGP Q1

Ore 11.15 – MotoGP Q2

Ore 15.00 – Sprint Race

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP AUSTRIA 2026

Diretta tv: in chiaro su TV8 (qualifiche e Sprint). Per gli abbonati Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: in chiaro su TV8.it. Per gli abbonati su Sky Go e NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport

GUIDA TV8

Diretta tv: in chiaro qualifiche e Sprint

Diretta streaming: tv8.it in chiaro qualifiche e Sprint