MotoGP, orari prove libere GP Austria 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Nella giornata di domani prenderà ufficialmente il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. Inizierà, quindi, l’azione sul tracciato del Red Bull Ring per una giornata subito indicativa per capire i reali valori in pista.

Quale sarà il programma? Il venerdì tra i monti della Stiria prenderà il via alle ore 09.00 con la prima sessione di prove libere della classe più leggera, quindi alle ore 09.50 toccherà alla Moto2, mentre la classe regina entrerà in azione alle ore 10.45. Dalle ore 13.15, invece, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche.

Alle ore 13.15, come sempre, inizierà la Moto3, quindi alle ore 14.05 sarà la volta della classe mediana, mentre alle ore 15.00 toccherà alla MotoGP che avrà un’ora a disposizione per mettere mano alle rispettive moto, testare a dovere le gomme e, soprattutto, completare la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 al momento delle qualifiche.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE delle due sessioni della classe regina.

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2026 MOTOMONDIALE

Venerdì 18 settembre

Ore 09.00-09.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 09.50-10.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 10.45-11.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 13.15-13.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 14.05-14.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 15.00-16.00 Pre-qualifiche MotoGP

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2026: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport