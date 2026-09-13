MotoGP oggi in tv, GP San Marino 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Misano, teatro del GP di San Marino, quattordicesimo round stagionale, in programma oggi, domenica 13 settembre, sul noto circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint della top-class del sabato.

Lo spagnolo Marc Marquez ha dato un saggio delle sue qualità nel corso della Sprint in MotoGP, trovando il modo per precedere Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole-position, e avendo un gran beneficio dalla scelta della gomma media al posteriore. Il confronto potrebbe ripetersi in gara e vedremo se anche il leader del campionato, Jorge Martin, sarà della partita.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di San Marino 2026, quattordicesima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP di San Marino 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 13 settembre

Ore 09:40 MotoGP, Warm-up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11:00 Moto3, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12:15 Moto2, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14:00 MotoGP, gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), diretta in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, diretta gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 13 settembre

Ore 11:00 Moto3, gara – Diretta tv in chiaro

Ore 12:15 Moto2, gara – Diretta tv in chiaro

Ore 14:00 MotoGP, gara – Diretta tv in chiaro