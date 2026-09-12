MotoGP oggi in tv, GP San Marino 2026: orari qualifiche e Sprint, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 12 settembre sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Misano si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.

In MotoGP il discorso è decisamente interessante. Si prevede il consueto confronto tra Aprilia e Ducati. Marco Bezzecchi e Marc Marquez sono quelli che hanno fatto vedere velocità e consistenza nel day-1, mentre Jorge Martin, leader del campionato, a fatica è entrato in Q2. Vedremo cosa succederà.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di San Marino 2026, quattordicesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (prove libere 2 delle tre classi; qualifiche e Sprint MotoGP) e Sky Sport MotoGP (copertura completa), in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP e delle qualifiche delle tre classi sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it. Di seguito il programma del GP di San Marino 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 12 settembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD.

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP (copertura completa) e Sky Sport Uno (prove libere 2 delle tre classi; qualifiche e Sprint MotoGP), in chiaro TV8 HD (qualifiche e Sprint).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it (qualifiche e Sprint).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Sabato 12 settembre

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta TV8 HD

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta TV8 HD

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta TV8 HD

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta TV8 HD

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta TV8 HD

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta TV8 HD

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT – Diretta TV8 HD