MotoGP oggi in tv, GP San Marino 2026: orari prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Venerdì 11 settembre andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di San Marino, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato iberico, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP non mancano le attese. Marco Bezzecchi, terzo nel campionato, lancia il guanto di sfida al compagno di marca Jorge Martin (leader del Mondiale) e a Marc Marquez, trionfante nell’ultimo round di Aragon. Saranno da valutare le condizioni fisiche del pilota italiano dell’Aprilia.

Il romagnolo è ancora alle prese coi postumi dell’incidente al Sachsenring, anche se la situazione è in miglioramento. Il layout è gradito al “Bezz”, che vorrà quindi sfidare i due iberici e far capire di essere ancora della partita per l’iride.

Il venerdì del GP di San Marino, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201), per le FP1 e delle tre classi e le pre-qualifiche della MotoGP, e Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato spagnolo.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 11 settembre

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP SAN MARINO MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per le FP1 e delle tre classi e le pre-qualifiche della MotoGP, Sky Sport MotoGP (208) copertura completa.

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport