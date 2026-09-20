MotoGP oggi in tv, GP Austria 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Quest’oggi, domenica 20 settembre, il Red Bull Ring di Spielberg sarà teatro del Gran Premio d’Austria 2026, quindicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Grande attesa per la gara lunga della MotoGP, all’indomani di una Sprint che ha visto il successo del pole-man Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi grazie alla caduta del leader Pedro Acosta a tre giri dalla fine.

La situazione aggiornata del campionato vede Martinator al comando con 3 punti di vantaggio su Marc e 38 sul Bez, mentre sembrano ormai tagliati fuori dai giochi tutti gli altri a partire da Fabio Di Giannantonio, quarto nella generale con un gap di 63 punti dalla vetta. Si gareggia sulla distanza dei 28 giri, per una corsa che si annuncia estremamente combattuta ed interessante.

Le tre gare del Motomondiale a Spielberg verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere le corse austriache in chiaro su TV8 in differita dalle ore 13.45. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA MOTOGP 2026

Domenica 20 settembre

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA DIFFERITE TV8

Domenica 30 agosto

Ore 13.45, Gara Moto3, Differita

Ore 15.05, Gara Moto2, Differita

Ore 16.50, Gara MotoGP, Differita