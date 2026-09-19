MotoGP oggi in tv, GP Austria 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Quest’oggi il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Austria 2026, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Entra nel vivo dunque il weekend di gara sul circuito stiriano, con la battaglia per la pole position sul giro secco e nel pomeriggio la gara breve a punteggio ridotto per la classe regina del Motomondiale.

Prosegue la sfida a tre per il titolo iridato con protagonisti Marc Marquez e Jorge Martin, appaiati in vetta alla classifica generale, ma anche Marco Bezzecchi che insegue al terzo posto con un distacco di 33 punti. In Austria sembra pronto a lasciare il segno Pedro Acosta, dominatore del venerdì con la KTM, ma attenzione ad altri possibili outsider di lusso come il rientrante Ai Ogura ed i ducatisti Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Fermin Aldeguer.

Le qualifiche e la Sprint della MotoGP a Spielberg verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni della top class con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE E SPRINT GP AUSTRIA MOTOGP 2026

Sabato 19 settembre

Ore 8.40 Prove libere 2 Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.25 Prove libere 2 Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.10 Prove libere 2 MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 Qualifiche MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.45 Qualifiche Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.40 Qualifiche Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Sprint MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP); Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).