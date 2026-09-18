MotoGP oggi in tv, GP Austria 2026: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Tutto pronto al Red Bull Ring di Spielberg per la prima giornata del weekend del Gran Premio d’Austria 2026, quindicesima tappa stagionale del Motomondiale. Quest’oggi si terranno la FP1 e le pre-qualifiche delle tre classi, definendo i dieci piloti ammessi automaticamente al Q2 e chi dovrà invece passare dall’imbuto del Q1 per ottenere gli ultimi due slot per la fase finale della qualifica del sabato.

In MotoGP i riflettori sono puntati sulla sfida a tre per il titolo tra la Ducati di Marc Marquez, reduce da due doppiette consecutive tra Aragon e Misano, e dalla coppia Aprilia composta da Jorge Martin (leader della generale alla pari del nove volte campione mondiale) e Marco Bezzecchi (terzo a -33 dalla coppia di testa), ma potranno inserirsi nella battaglia per la vittoria di tappa anche gli altri ducatisti Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, la KTM di Pedro Acosta e magari le Aprilia Trackhouse.

Le prove libere e le pre-qualifiche del Motomondiale sulla pista di Spielberg verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming integrale di tutte le sessioni odierne sarà disponibile su Sky Go e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei vari turni della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP AUSTRIA MOTOGP 2026

Venerdì 18 settembre

Ore 9.00 Prove libere 1 Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 Prove libere 1 Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 10.45 Prove libere 1 Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.15 Pre-qualifiche Moto3 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.05 Pre-qualifiche Moto2 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Pre-qualifiche MotoGP a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).

MOTOGP SU TV8 OGGI

Venerdì 18 settembre

Non è prevista la differita in chiaro delle sessioni odierne