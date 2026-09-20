MotoGP, Massimo Rivola: “Una grande gara per Aprilia. Martin e Bezzecchi mi hanno fatto tremare”

Massimo Rivola sorride al termine del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring il team principal di Aprilia ha motivi seri per festeggiare. Un doppio podio per il team ufficiale e, soprattutto, Jorge Martin allunga di nuovo a 12 lunghezze il suo margine di vantaggio sul più immediato inseguitore Marc Marquez.

La vittoria porta la firma di Pedro Acosta al primo successo in MotoGP. Il pilota di KTM ha vinto con un secondo esatto su Jorge Martin, mentre è terzo Marco Bezzecchi a 1.2. Quarta posizione per Ai Ogura a 2.1, quinta per Marc Marquez a 7.3, mentre è sesto Brad Binder a 8.7. Settimo Francesco Bagnaia a 9.6, ottavo Fermin Aldeguer a 12.3, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 14.8, mentre è decimo Johann Zarco a 16.2.

Al termine della gara il team principal della Casa di Noale ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Ovviamente ho voluto fare le congratulazioni alla KTM per la vittoria odierna, specialmente dopo quanto era successo ieri, con lo stesso Acosta che era caduto a 3 giri dalla fine quando era in fuga. Un errore che ci ha dato modo di vincere la Sprint Race ma senza grossi meriti”.

Ultima battuta sulla situazione in casa Aprilia: “Senza dubbio siamo andati molto bene. Bellissimo anche rivedere Ai Ogura subito in forma. Martin e Bezzecchi ci hanno fatto stare un po’ sulle spine. Se ho tremato un po’ per il loro duello? Senza dubbio. Ad ogni modo un doppio podio è tanta roba per noi”.