MotoGP, Martin si prende la pole position del GP d’Austria davanti a Marquez. In seconda fila Bezzecchi

Jorge Martin si esalta sul giro secco al Red Bull Ring di Spielberg e centra una preziosa pole position nel Gran Premio d’Austria, quindicesimo round del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia ottiene così la terza affermazione stagionale in qualifica (dopo Assen e Silverstone), collezionando la 23ma partenza al palo della carriera in top class (44 complessive nel Motomondiale).

Martinator ha messo assieme un time-attack sostanzialmente perfetto nel run conclusivo del Q2, girando in 1’27″917 (abbastanza vicino al suo record di due anni fa: 1’27″748) e precedendo di soli 15 millesimi la Ducati di un ottimo Marc Marquez, leader del campionato a pari punti proprio con Martin. Prima fila completata in terza piazza dal dominatore del venerdì Pedro Acosta, che ha visto sfumare la pole per 71 millesimi sulla pista di casa della KTM.

Buona prestazione anche per Marco Bezzecchi, il migliore degli italiani al quarto posto con un gap di 249 millesimi dal compagno di squadra, mentre alle sue spalle troviamo l’altra Aprilia del rientrante Ai Ogura, bravissimo ad inserirsi in quinta piazza davanti alle Ducati di Alex Marquez (6° con caduta nel finale), Francesco Bagnaia (7° dopo aver superato il Q1) e Fabio Di Giannantonio (8°).

Fuori in Q1 a sorpresa Raul Fernandez (13°) con l’Aprilia Trackhouse insieme agli altri azzurri Luca Marini (15° con la Honda), Enea Bastianini (17° con la KTM Tech3) e Franco Morbidelli (solo 19° con la Ducati VR46).