Marco Bezzecchi: “Podio più veritiero rispetto alla Sprint, Acosta e Martin ne avevano di più”

Marco Bezzecchi si è accomodato sul gradino più basso del podio in occasione del GP di Austria, tappa numero quindici del Motomondiale 2026 di MotoGP appena concluso presso l’iconico Red Bull Ring di Spielberg. Una prestazione solida per il pilota Aprilia che, di fatto, ha replicato lo stesso piazzamento raccolto nella Sprint.

Per la precisione il centauro romagnolo ha ceduto il passo solo alla furia di Pedro Acosta, finalmente vincitore con la sua KTM davanti all’altra due ruote di Noale, guidata dal leader della classifica piloti Jorge Martin. Mostrando soddisfazione, il nativo di Rimini ha commentato quanto fatto una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport:

“Sono contento, è stata una bellissima gara, dura e infinita – ha detto Bezzecchi – Sono partito forte, sono anche andato in testa ma ne avevo meno, sono andato in difficoltà con la davanti ma mi hanno passato Jorge e Pedro. Sono stato in difficoltà, poi pian piano che il serbatoio è andato giù mi sono ripreso, peccato per essere andati lunghi nel penultimo giro, potevo attaccare. Venerdì non eravamo vicini, invece poi abbiamo lavorato bene. Siamo stati bravi, in qualifica ci ho messo una pezza, il podio di ieri è stato meno veritiero rispetto a quello di oggi che me lo sono meritato di più”.

“Bezz” ha inoltre aggiunto: “Sorpassi con Martin? Sapevo che poteva ripassarmi, lui alla variante e alla curva 3 in cima era più bravo, non sono uscito benissimo dalla chicane e mi ha passato subito. Forse nel finale ho staccato troppo forte, ma mi ha dato gusto. Abbiamo lavorato bene soprattutto dal venerdì a sabato ma anche da ieri a oggi. Ci mancava qualcosa: ho cercato di guardare qualsiasi dettaglio, da tutti, non solo in casa Aprilia; mi fuma la testa da quanto ho cercato di prendere qualcosa da tutti. Potrà servire”.