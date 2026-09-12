MotoGP, Marco Bezzecchi: “La moto funziona bene, ma ci sono alcune cose da affinare”

Davanti a tutti, nella sua Romagna. Marco Bezzecchi ha centrato la pole position in occasione delle qualifiche valide per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il tracciato di Misano Adriatico intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Prestazione poderosa per il centauro in forza all’Aprilia, il quale ha segnato il nuovo record della pista fermando il cronometro a 1.29.982, rifilando 0.198 alla Ducati di Marc Marquez, il quale si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Partirà in prima fila anche Fermin Aldeguer (Gresini), il quale ha racimolato un gap di 0.368. Visibilmente soddisfatto, “Bezz” ha commentato la sua prova al parco chiuso:

“Mi sono divertito, abbiamo lavorato bene – ha detto Bezzecchi – Adesso bisogna però rimanere concentrati, sono contento. Ringrazio tutta la squadra, dobbiamo vedere cosa succederà questo pomeriggio. La moto funziona bene, ci sono dei punti dove ancora soffriamo un pelo, dobbiamo quindi trovare alcune soluzioni. Non posso dire però niente alla squadra, io darò il massimo, il ginocchio ancora mi dà fastidio”.

Bezzecchi ha poi concluso: “Marc è uno dei più veloci, lo sono anche io. Partiamo entrambi davanti, sarà tosta, ma ci sono tanti piloti veloci, qui a Misano il grip è buono, non sarà facile“.