MotoGP, Marc Marquez vince di forza la Sprint di Misano davanti a Bezzecchi. Si difende bene Martin

Marc Marquez viene fuori come di consueto quando più conta e conquista una splendida vittoria nella Sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Sesto sigillo dell’anno nelle manche del sabato per il catalano del team ufficiale Ducati, che si è imposto anche su una pista non necessariamente favorevole come Misano davanti ai suoi rivali diretti per il titolo.

Il 33enne di Cervera ha azzeccato la scelta della gomma media al posteriore, superando il pole-man Marco Bezzecchi in curva 1 e spingendo forte sin dai primi giri per scremare il gruppo di testa e provare a sfiancare la soft montata dall’italiano dell’Aprilia. Il padrone di casa romagnolo non è riuscito a sfruttare il grip della gomma morbida nelle battute iniziali, accumulando 1″ di ritardo da Marc e dovendosi accontentare della seconda piazza finale nonostante un generoso tentativo di rimonta nelle ultime cinque tornate.

Buon risultato considerando le premesse della vigilia per il leader del campionato Jorge Martin, risalito dalla quinta posizione in griglia al terzo posto con la sua Aprilia ufficiale scavalcando la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio (4°), mentre Alex Marquez ha effettuato un’ottima rimonta dalla nona alla quinta piazza, dimostrando di poter ambire al podio nella gara lunga.

Con questo risultato si ricompatta ulteriormente il terzetto che guida il campionato, con Martin ancora leader della generale a +14 su Marc Marquez e +22 su Bezzecchi. Più distante Di Giannantonio a -49, con a seguire Ogura (fuori anche a Misano per infortunio) a -60, Acosta a -70 e Fernandez a -74.

CLASSIFICA SPRINT GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) 19:48.519

2. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +1.068

3. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +3.538

4. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +3.968

5. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +4.348

6. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +6.944

7. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +7.707

8. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +8.832

9. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +11.712

10. Johann ZARCO (Honda LCR) +14.534

11. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +17.043

12. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +17.405

13. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +17.763

14. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +18.181

15. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +18.476

16. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +18.752

17. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +20.698

18. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +21.113

19. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +21.740

20. Joan MIR (Honda HRC Castrol) +22.054

21. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +24.419