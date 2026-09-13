MotoGP, Marc Marquez vince a Misano e balza in testa al Mondiale. Bezzecchi cade e alza bandiera bianca

Marc Marquez completa l’opera a Misano Adriatico e centra la seconda doppietta consecutiva dopo Aragon, facendo bottino pieno anche in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati archivia così la quinta vittoria dell’anno, la n.77 della carriera in top class, approfittando della caduta del pole-man Marco Bezzecchi e balzando incredibilmente in vetta al campionato.

Il nove volte campione del mondo, sprofondato a -102 dopo il Mugello, si conferma a questo punto il grande favorito per la conquista del titolo considerando le difficoltà in casa Aprilia di Jorge Martin (quinto nella corsa odierna facendo tanta fatica dal decimo giro in poi) ed i troppi errori commessi negli ultimi mesi da un Bezzecchi che ha sprecato quest’oggi una grande opportunità per tornare alla vittoria e rinforzare la sua candidatura in ottica Mondiale.

Il Bez aveva infatti difeso la pole in partenza, resistendo all’attacco di Marc in curva 1 e provando fin da subito ad imporre un ritmo forsennato per poi cadere però nel corso della prima tornata. Podio completato a Misano dalla Ducati Gresini di Alex Marquez, protagonista di un’ottima rimonta dalla nona alla seconda posizione in scia al fratello, e dalla KTM di un eccezionale Pedro Acosta, mentre è quarto Fermin Aldeguer con l’altra Desmosedici del team Gresini. La Spagna ne piazza addirittura 6 nelle prime 6 piazze all’arrivo, firmando un primato nazionale storico nella categoria.

Grazie a questo successo Marc Marquez aggancia Martin in vetta alla classifica generale del campionato (superandolo a pari punti per un maggior numero di GP vinti) allungando inoltre a +33 su Bezzecchi, +51 su Di Giannantonio (oggi solo 7° con una gara anonima dopo una pessima partenza), +65 su Acosta, +71 su Ogura (assente sia ad Aragon che a Misano per infortunio) e +75 su Fernandez.

CLASSIFICA GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) 41:13.013

2. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.657

3. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +2.326

4. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +6.027

5. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +14.021

6. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +18.252

7. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +20.581

8. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +20.858

9. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +22.911

10. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +23.229

11. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +23.905

12. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +28.031

13. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +28.927

14. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +31.792

NC Johann ZARCO (Honda LCR)

NC Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP)

NC Joan MIR (Honda HRC Castrol)

NC Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team)

NC Diogo MOREIRA (Honda LCR)

NC Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP)

NC Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing)