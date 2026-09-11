MotoGP, Marc Marquez e Bezzecchi subito protagonisti in FP1 a Misano. Avvio in salita per Martin

Si conclude con il miglior tempo assoluto di Marc Marquez la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha sfruttato l’ultimo giro del turno per balzare in vetta alla graduatoria con il crono di 1’31″468, confermandosi uno dei probabili punti di riferimento del weekend a Misano.

Il nove volte campione del mondo ha sfoderato un ottimo passo con gomme usate proprio come Marco Bezzecchi, autore di una FP1 molto incoraggiante che lo proietta nel ruolo di co-favorito per il prosieguo del fine settimana. Il padrone di casa romagnolo dell’Aprilia si è attestato in seconda piazza a soli 60 millesimi dalla vetta evidenziando un gran ritmo in ottica gara, ma in generale i distacchi sono stati minimi in questa sessione mattutina con pista ancora non del tutto performante.

Terzo posto per l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez a 133 millesimi dalla testa in una condizione simile a quella del Bez sul fronte degli pneumatici a fine turno, mentre Alex Marquez si è inserito al quarto posto con la Ducati Gresini a 180 millesimi dal fratello Marc. Alle spalle dei primi 4 troviamo un gruppetto di piloti che ha usufruito di almeno una gomma nuova (se non entrambe) nell’ultimo run con Johann Zarco 5° sulla Honda davanti alla KTM di Pedro Acosta, all’altra Honda di Luca Marini e all’Aprilia ufficiale del leader iridato Jorge Martin, 8° a 0.267 dalla miglior prestazione della FP1.

Di seguito i piazzamenti degli altri azzurri: 10° Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) a 0.509, 13° Franco Morbidelli (Ducati VR46) a 0.703, 15° Enea Bastianini (KTM Tech 3) a 0.753, solo 18° un anonimo Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 0.993

CLASSIFICA FP1 GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) 1:31.468

2. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) +0.060

3. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.133

4. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.180

5. Johann ZARCO (Honda LCR) +0.182

6. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +0.210

7. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +0.254

8. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +0.267

9. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.402

10. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.509

11. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +0.537

12. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.659

13. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.703

14. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.737

15. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +0.753

16. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +0.761

17. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +0.900

18. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +0.993

19. Joan MIR (Honda HRC Castrol) +1.153

20. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +1.170

21. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.854