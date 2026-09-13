MotoGP, livree speciali a Misano: l’Aprilia per Vespa e Gilles Villeneuve, Gresini per Marco Simoncelli

Doppio omaggio in occasione della domenica del GP di San Marino 2026 di MotoGP: nel warm up le Aprilia ufficiali e le Ducati Gresini sono scese in pista con delle livree speciali, che verranno ovviamente riproposte in gara, con due dediche molto importanti.

Le Ducati del Team Gresini, con i piloti Alex Marquez e Fermin Aldeguer, omaggiano con una livrea bianca il compianto Marco Simoncelli, pilota scomparso in pista a Sepang durante il GP della Malesia nel 2011 e nato a Cattolica, ma originario di Coriano.

L’Aprilia, con i piloti ufficiali Marco Bezzecchi e Jorge Martin, celebra gli 80 anni della Vespa Piaggio con la “Perla Bianca“, ispirata a Gilles Villeneuve ed alla tuta bianca indossata in occasione del GP di Monaco di F1 nel 1981, vinto dal pilota canadese.

Massimo Rivola afferma all’ANSA: “Negli 80 anni di Vespa, un’icona che ha attraversato generazioni e che ancora oggi rappresenta un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, non potevamo non celebrare il legame con Gilles Villeneuve, uno dei piloti più amati della storia della Formula 1. Gilles ha fatto innamorare milioni di tifosi con il suo talento e il suo modo di interpretare le corse, così come Vespa ha conquistato milioni di persone“.

Spiega Rivola: “Riportare quel ricordo a Misano, nella nostra gara di casa, è un modo per celebrare due icone che, pur appartenendo a mondi diversi, hanno saputo lasciare un segno profondo nella storia e nell’immaginario di milioni di persone. C’è anche una bella coincidenza con il Gran Premio di Madrid di Formula 1 che si tiene questo fine settimana: proprio a Jarama nel 1981, Gilles conquistò la sua ultima vittoria, lo stesso anno della tuta che abbiamo scelto di reinterpretare“.