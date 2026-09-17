MotoGP, la griglia completa della stagione 2027: cinque rookie e tante novità, c’è ancora un nodo da sciogliere

Con l’annuncio dell’ingresso di Senna Agius nel team KTM Tech3 al fianco di Luca Marini si completa ufficialmente l’elenco dei 22 piloti che correranno da titolari nel Mondiale MotoGP 2027. Per avere il quadro definitivo della line-up di ogni singola squadra bisognerà ancora attendere però la decisione di Honda su chi schierare nel team factory insieme a Fabio Quartararo tra Diogo Moreira e David Alonso.

Per il resto è già tutto definito e ci saranno tante novità rispetto alla stagione attuale, non soltanto in termini di trasferimenti ma anche a livello tecnico con l’inizio della nuova era dei motori 850cc ed il passaggio dalle gomme Michelin alle Pirelli. Grande curiosità per la coppia tutta italiana del team ufficiale Aprilia, con Francesco Bagnaia che affiancherà il confermato Marco Bezzecchi.

Il vero Dream Team sarà però quello in casa Ducati Factory composto dal nove volte campione mondiale (tra pochi mesi potrebbe arrivare il decimo titolo) Marc Marquez e dalla giovane stella nascente Pedro Acosta. Da segnalare inoltre l’arrivo in MotoGP del dominatore della Superbike Nicolò Bulega, che gareggerà nel team Ducati VR46 insieme a Fermin Aldeguer. Saranno ben quattro invece i rookie provenienti dalla Moto2: l’australiano Senna Agius, il colombiano David Alonso e gli spagnoli Daniel Holgado e Izan Guevara.

LINE-UP PILOTI MONDIALE MOTOGP 2027

APRILIA UFFICIALE. Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia.

APRILIA TRACKHOUSE: Raul Fernandez ed Enea Bastianini.

DUCATI FACTORY: Marc Marquez e Pedro Acosta.

DUCATI GRESINI: Joan Mir e Daniel Holgado.

DUCATI VR46: Fermin Aldeguer e Nicolò Bulega.

HONDA HRC: Fabio Quartararo e David Alonso/Diogo Moreira.

HONDA LCR: Johann Zarco e David Alonso/Diogo Moreira.

RED BULL KTM FACTORY: Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

RED BULL KTM TECH3: Luca Marini e Senna Agius.

YAMAHA FACTORY: Jorge Martin e Ai Ogura.

YAMAHA PRAMAC: Toprak Razgatlioglu e Izan Guevara.