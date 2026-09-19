Jorge Martin: “Ogni giorno conosco sempre di più la moto, ma con Acosta sarebbe stato diverso”

Jorge Martin ha vinto in rimonta la Sprint Race del GP di Austria, quindicesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo weekend a Spielberg, precisamente presso il mitico Red Bull Ring. Successo importante per lo spagnolo, al momento solo al comando nella classifica piloti, anche se di misura.

Non a caso il pilota in forza all’Aprilia ha preceduto proprio il diretto rivale Marc Marquez (Ducati), secondo precedendo l’altra moto della casa di Noale, quella guidata da Marco Bezzecchi, terzo classificato. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Madrid ha commentato quanto fatto:

“Sono contento. Ma in prima battuta è importante ricordare che ho vinto perché Acosta è caduto, mi dispiace per lui; essendo lì dietro, poi andando a lungo, non pensavo di poter rimontare dall’ottavo posto – ha detto Martin – Ogni volta era sempre più difficile sorpassare, ma avevo un passo incredibile e andavo forte alla staccata di curva 1. Ho gestito al massimo le gomme per questa Sprint, vediamo domani come usare l’altra gomma, ma sono molto contento“.

Martin ha poi proseguito: “Mi sono trovato bene con la soft in una pista in cui non c’è tanto grip. Oggi sono riuscito a tirare il massimo dall’Aprilia. Domani sarò più costante con la media, Ho sofferto un po’ sul davanti e avevo difficoltà a fermare la moto da dritta, domani ci sarà anche meno consumo che qui è uno dei problemi più grandi. Giocarmela con Acosta? Lui ne aveva di più, ma è tutto o niente. Forse potevo girare con lui, il sorpasso è stato al limite ma ho tenuto la moto dentro le righe bianche, nel cambio di direzione ho perso delle posizioni, in quella fase non ho perso la concentrazione, spero domani di essere più furbo“.

In ultimo il pilota ha chiosato: “Domani qualcuno azzarda la morbida? Oggi frenavo forte, la soft aiuta la staccata, poi conosco meglio la moto e sono sempre più a suo agio. Oggi con due giri in più sarei stato in una brutta situazione, credo che domani tutti andranno con la media. Il braccio va bene“.