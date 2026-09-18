MotoGP, Jorge Martin: “Il braccio si comporta bene, abbiamo fatto un lavoro intelligente”

Jorge Martin ha tenuto botta in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Austria, appuntamento numero quindici del Motomondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questa settimana presso il Red Bull Ring di Spielberg.

Per la precisione, lo spagnolo in forza all’Aprilia ha strappato la quinta posizione, appena alle spalle della Ducati di Marc Marquez, pilota con cui condivide la leader della classifica overall. Al primo posto si è invece posizionato un impressionante Pedro Acosta (KTM) che, a sorpresa, ha preceduto Fermin Aldeguer (Gresini) e Ai Ogura (Trackhouse).

Una volta intercettato al parco chiuso, il nativo di Madrid ha commentato la sua giornata: “Il braccio? Mi sono trovato meglio rispetto a quanto mi aspettassi, si vede che il lavoro a casa è stato buono. Ma fino a domenica sarà un punto interrogativo. In questo momento va bene, ma non voglio pensarci molto. Sto guidando in modo normale e non ho sofferto. Sono contento, è una buona notizia“.

Martin ha poi chiosato: “Anche la moto sta bene, siamo tutti carichi. Oggi abbiamo fatto un bel lavoro, siamo stati intelligenti a lavorare sul passo, siamo competitivi. Venerdì è sempre una sofferenza perché devo capire come tirare fuori il potenziale, sappiamo come migliorare. Marquez ha detto che qui Acosta è di un’altra categoria? Ha ragione, c’è Pedro, poi noi siamo vicini. Io mi sento forte, ma non come lui. Dobbiamo capire come avvicinarci. Non è però la nostra lotta, noi dobbiamo continuare a crescere“.