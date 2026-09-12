Jorge Martin: “Contento del terzo posto, ma sono lontano da Marquez e Bezzecchi”

Jorge Martin si è piazzato al terzo posto in occasione della Sprint Race valida per il GP di San Marino, quattordicesimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento questa settimana presso il World Circuit Marco Simoncelli. Podio importante per lo spagnolo, sempre più tallonato da un Marc Marquez in risalita.

Non a caso, il Campione del Mondo in carica si è imposto nella gara odierna, sorpassando in partenza l’Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo davanti proprio al compagno di squadra spagnolo che, intervenuto in zona mista, si è detto comunque soddisfatto rispetto a quanto svolto: “Non so se è il massimo che potessi ottenere, ma ho dato tutti quello che ho potuto; è stato complicato passare Di Giannantonia con la media perché non riuscivo a fare metri in accelerazione, non è stato quindi facile trovare il punto, ma sono lontano dai primi due, resta un bel podio che dopo Aragon ci dà fiducia. A volte un piccolo aiuto dal set-up ti fa cambiare stile di guida, io ho lavorato su un click mentale per avere fiducia e per tenere il freno senza aver paura di cadere. Da lì tutto è andato per il meglio”.

Martin ha poi chiosato: “Staccata della Quercia? Ho provato a frenare tardissimo, vedevo che Diggia era più forte in accelerazione, non riuscivo mai ad arrivare vicino. Domani potrò essere più competitivo, anche se sia Bezzecchi che Marquez miglioreranno. Ci sarà da gestire e noi abbiamo avuto delle ottime informazioni con la media. L’ho scelta perché con la soft andavo forte ma rendeva la moto instabile in questa pista dove c’è tanto grip”.