MotoGP, Joan Mir prolunga il suo periodo di stop: salta anche le prime due tappe asiatiche

Si prolunga l’assenza dalle competizioni di Joan Mir, che dopo aver saltato il Gran Premio d’Austria dovrà rinunciare anche alle prossime due tappe asiatiche del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota maiorchino della Honda rimarrà dunque a riposo non partecipando agli appuntamenti ravvicinati previsti in Giappone (2-4 ottobre) ed in Indonesia (9-11 ottobre).

Il 29enne spagnolo, ritiratosi a Misano e assente a Spielberg, deve fare i conti da alcuni mesi con degli anomali problemi di salute ancora da decifrare. “Mir ha manifestato una serie di sintomi che hanno influito sulle sue energie e sulle sue prestazioni per diversi mesi, con un recente peggioramento della situazione“, si legge nel comunicato dell’HRC.

“La causa non è ancora stata accertata. Data la persistenza e la gravità dei sintomi, si è sottoposto a una serie di esami all’ospedale universitario Dexeus con l’obiettivo di giungere a una diagnosi definitiva. A causa dei sintomi, il medico consiglia riposo assoluto e diverse terapie per i prossimi 15 giorni. Di conseguenza, gli ho sconsigliato di partecipare ai Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia. Le sue condizioni continueranno a essere monitorate attentamente dal mio staff“, spiega il dottor Angel Charte.

Honda per il momento non ha ancora annunciato chi prenderà il posto di Mir a Motegi e Mandalika, ma con ogni probabilità toccherà di nuovo al collaudatore nipponico Takaaki Nakagami.